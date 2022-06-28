Психолог назвала россиянкам способы отстоять себя при домогательствах

Психолог Бондаренко: нужно резко отойти в сторону при домогательствах в транспорте

Бизнес-психолог, эксперт в области самореализации и самооценки Светлана Бондаренко в беседе с «Лентой.ру» назвала россиянкам способы отстоять себя в транспорте и не только. По ее словам, можно научиться справляться с чувством потерянности при домогательствах, чтобы суметь дать отпор.

В начале июня в социальных сетях завирусилось сделанное в Самаре видео, на котором мужчина трогал девушку за ягодицы в автобусе. Жертва домогательств не сопротивлялась, и в итоге за нее вступились двое мужчин, после чего ее раскритиковали в социальных сетях за пассивность.

По словам Бондаренко, каждая девушка может столкнуться с подобной ситуацией в транспорте или многолюдном месте. «Рекомендации следующие: резко отойти в сторону, пресечь действия громко словами, попросить помощи у рядом стоящих людей. После важно не обесценивать произошедшее, уходя в отрицание или стыд», — говорит специалист, рекомендуя обратиться к психологу для работы с уверенностью и самооценкой и навыком выстраивать границы. «Особенно эта рекомендация будет полезна для высокочувствительных людей, которые в меру своих индивидуальных особенностей могут еще долгое время "вариться" в негативных, разрушительных эмоциях после прожитой неприятной ситуации», — добавила она.

Процесс восстановления границ, продолжает Бондаренко, можно начать с простого упражнения. «Представьте свои границы: какие они, как выглядят, из чего состоят. Возьмите цветные карандаши и постарайтесь нарисовать их. Не бойтесь ничего, дайте волю фантазии. Посмотрите на них. Что вам не хватает? Чем бы дополнили картину? Добавьте этот элемент в рисунок или напишите словами», — посоветовала она.

Далее, рассказывает Бондаренко, нужно научиться говорить «нет» хотя бы одному человеку в неделю или в день. «Фиксируйте моменты, когда сделаете это, похвалите себя», — описывает помогающие техники психолог.

Кроме того, она рекомендует записать 25 пунктов своих желаний и начать выполнять их поэтапно. Эта техника, по словам специалиста, позволит обратить внимание на себя, понять, чего хочется на самом деле, чтобы постепенно принять и полюбить себя. Кроме того, она порекомендовала высказывать претензии от своего лица и говорить «Я вижу, что вы недовольны, но прошу вас не повышать на меня голос» вместо фраз вроде «Не кричите на меня» или молчаливой обиды. «Так, например, вы научитесь отстраивать свои границы на работе с коллегами, с начальством», — заключила психолог.

Ранее руководитель волонтерского проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасия Бабичева объяснила россиянам, почему жертвы домогательств в транспорте не защищаются. Бабичева отмечает, что девушка ничего не предпринимает из-за естественной реакции человеческого мозга на опасность — реакции «замри», которая свойственна человеку наряду с реакциями «бей» и «беги».