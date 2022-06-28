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Умер художник Сэм Гиллиам

В возрасте 88 лет умер американский художник-живописец Сэм Гиллиам

Фото: Mike Coppola / Getty Images

В возрасте 88 лет ушел из жизни американский художник-живописец Сэм Гиллиам. Об этом сообщает NY Times со ссылкой на галерею Давида Кордански в Лос-Анджелесе.

Художник скончался 25 июня от почечной недостаточности. Другие подробности смерти не приводятся.

Гиллиам родился в 1933 году в Тьюпело, штат Миссисипи. Свою первую выставку он провел в 1955 году в Университете Луисвилля, где он учился. Гиллиам был одним из ведущих представителей Вашингтонской школы цвета — движения, зародившегося в 1950-х в Вашингтоне. Главной особенностью направления был акцент на живописи цветового поля.

Гиллиам прославился благодаря своим картинам-драпировкам, которые он подвешивал к потолку или размещал на полу. Художник таким образом создавал иллюзию трехмерной живописи. Свои работы, выставленные без подрамников, он дополнял камнями, а также деревянными и металлическими элементами. Картины художника часто относили к жанрам абстрактного экспрессионизма и лирической абстракции.

В 1972 году Гиллиам также стал первым чернокожим художником, представившим Соединенные Штаты на Венецианской биеннале.

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Дениза Мацаева
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