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Российский уголовник напал с ножом на сотрудницу полиции

В Рубцовске задержан 53-летний уголовник, пытавшийся ограбить сотрудницу полиции

Фото: Следственный комитет РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае задержан ранее судимый 53-летний российский уголовник, подозреваемый в разбое. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июня в городе Рубцовск мужчина, угрожая ножом, потребовал от встреченной на улице молодой женщины отдать ему деньги, однако ей удалось убежать. Через некоторое время он заметил, идущую навстречу сотрудницу полиции. Поравнявшись с ней, он вынул нож и попытался ее ограбить. Полицейской удалось позвать на помощь прохожих и вызвать наряд.

Коллеги офицера по приметам смогли задержать злоумышленника. Выяснилось, что он имеет множество судимостей за кражи, разбои и грабежи. СКР возбудил дело по статье 162 («Разбой, совершенный с применением оружия») УК РФ.

«Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления ему обвинения. Расследование продолжается», — сообщает СКР.

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Владимир Седов
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