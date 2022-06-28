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Российские полицейские нашли плантацию конопли во время расследования убийства

Под Петербургом полицейские нашли 671 куст конопли во время расследования дела об убийстве

Фото: Jeff W / Unsplash

В Ленобласти полицейские нашли плантацию конопли во время расследования дела об убийстве, совершенном 11 лет назад. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает KP.RU.

По сведениям издания, в феврале 2011 года в Лужском районе было обнаружено тело 50-летнего россиянина со множественными ножевыми ранениями. 27 июня 2022 года предполагаемого убийцу задержали возле дома 14/8 на улице Гагарина в городе Луга — им оказался 35-летний сын потерпевшего.

Также правоохранители обнаружили 671 куст конопли в доме на Балтийской улицы у 36-летнего мужчины, который проходил свидетелем по делу. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).

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Елизавета Новикова
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