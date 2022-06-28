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США ввели санкции против главы администрации Мелитополя

США ввели санкции против главы ВГА Мелитополя Галины Данильченко
Галина Данильченко

Галина Данильченко. Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

США ввели санкции против главы военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галины Данильченко. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении Госдепартамента сказано, что санкции вводятся за причастность к «деятельности, которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность и территориальную целостность США, их союзников или партнеров».

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Город Мелитополь Запорожской области Украины был взят под контроль российской армией в ходе специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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