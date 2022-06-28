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Российские магазины с продуктами попросили о поддержке

«Ъ»: АКОРТ попросил снизить НДС на социально значимые товары для сдерживания цен

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сдерживать рост цен на продукты, который в апреле достиг 20 процентов в годовом выражении, одними только административными мерами не получится, иначе магазины начнут работать в убыток и закрываться. Чтобы такая угроза не реализовалась, ретейлерам необходима поддержка государства. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Организация предлагает снизить НДС на товары первой необходимости (в настоящее время составляет 13 процентов) и бананы, а также на год продлить срок уплаты налогов для компаний, торгующих такой продукций. Кроме того, ретейлеры просят упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров.

Участники рынка отметили, что предложение по НДС позволило бы сделать товары первой необходимости на 10 процентов дешевле, в противном случае рост цен сохранится на прежнем уровне.

Один из собеседников издания заметил, что средняя себестоимость производства овощей в этом году выросла на 20-25 процентов, но розничные цены при условии падения доходов населения определяются спросом и почти не растут. Это означает, что доход производителей овощей серьезно сокращается, и снижение НДС могло бы защитить отрасль, пока она не стала убыточной и не начала сокращать производство.

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В АКОРТ отметили, что ретейлеры в последние месяцы вынуждены брать кредиты по высоким ставкам для получения оборотных средств, а это, в свою очередь, дополнительно разгоняет инфляцию. Растут также финансовая и операционная нагрузки на торговые сети, ведь им одновременно приходится резко перестраивать логистику и цепочки поставок.

Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в последние месяцы в магазинах существенно возросло число краж. Механизм снижения налоговой нагрузки не работает, так как правоохранители отказываются заводить уголовные дела, чтобы не портить статистику, в результате продавцы несут дополнительные убытки.

Ранее сообщалось, что российские производители говядины несут убытки из-за слишком низких цен на мясо, которые обеспечиваются за счет импорта. Если они не получат поддержки, то производство этого вида мяса в стране начнет сокращаться.

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Платон Щукин
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