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Российского охранника осудят за убийство начальника из-за спора о деньгах

В Перми будут судить охранника, убившего 12 лет назад начальника из-за денег

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Перми суд рассмотрит дело охранника, который 12 лет назад убил своего 53-летнего начальника. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, в мае 2010 года у мужчины возникли денежные разногласия с директором охранного предприятия. Обвиняемый заранее вырыл яму в лесу и обманом привез туда оппонента, после чего задушил и закопал его.

Отмечается, что долгое время убитый числился пропавшим без вести. Только в мае 2022 года в следователи обнаружили в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района останки мужчины.

Известно, что в январе 2011 года охранник убил 24-летнюю сотрудницу того же предприятия, за что был осужден и в настоящий момент отбывает наказание.

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Екатерина Власова
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