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В старейшей в мире деревянной крепости под Иркутском покажут оперу

В Илимском остроге под Иркутском пройдет фестиваль русской оперы

Фото: irk.ru

Фестиваль русской оперы пройдет под Иркутском в июле. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Как уточнили в пресс-службе, главной площадкой мероприятия станет архитектурно-этнографический музей «Тальцы», который располагается на берегу реки Ангары. Всего там покажут три оперных спектакля русского композитора Николая Римского-Корсакова.

«Их декорациями станет Илимский острог — это самая старая в мире сохранившаяся деревянная крепость, построенная в XVII веке», — рассказали в правительстве региона.

Ожидается, что гостями фестиваля станут около 4 тысяч человек. 9 и 10 июля зрители смогут увидеть одноактные оперы «Моцарт и Сальери» и «Кащей Бессмертный», а 16 и 17 июля им представят оперу «Царская невеста».

Впервые фестиваль русской оперы прошел в Иркутской области в 2019 году, однако в последующие два года он не проводился из-за коронавирусных ограничений.

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Варвара Кошечкина
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