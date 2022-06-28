Выстрелившего в туристку из сигнальной ракетницы россиянина отправили в СИЗО

В Петербурге отправили в СИЗО мужчину, выстрелившего в туристку из сигнальной ракетницы

Куйбышевский районный суд арестовал мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью россиянки с помощью сигнальной ракетницы. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Запустившего петарду россиянина Рамиса Зиверса отправили в СИЗО до 25 августа.

Как стало известно ранее, 26 июня злоумышленник запустил по земле возле Казанского собора петарду, и она, пролетев примерно 30 метров, попала в 59-летнюю жительницу Подмосковья, а также повредила несколько машин. На место происшествия была вызвана скорая помощь и полиция. Туристку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у нее диагностировали проникающее ранение грудной клетки. Сейчас женщина находится в реанимации.

Позже сотрудники полиции установили личность мужчины, метнувшего петарду. Им оказался 40-летний сварщик из Северной столицы.