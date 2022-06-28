«Лента.ру» выпустила спецпроект о влиянии антироссийских санкций на весь мир

«Лента.ру» выпустила проект «Ударная волна» о последствиях санкционной войны против России

В 2022 году мир столкнулся с новым вызовом — конфликт на Украине и санкции против России разорвали привычные связи в глобальной экономике, перечеркнув надежды на выход из прежнего, коронавирусного кризиса. Чтобы рассказать о последствиях шока и перспективах новой реальности, «Лента.ру» выпустила спецпроект «Ударная волна».

Мультимедийный проект включает в себя лендинг, пять лонгридов, каждый из которых посвящен отдельной теме и видеоролики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Среди описываемых проблем — глобальный рост цен. Инфляция в мировых экономиках от США до Европы была разогнана еще в пандемию — беспрецедентными мерами поддержки. Теперь же ситуацию на глобальном уровне усугубили перебои с логистикой и санкции, создавшие дефицит целого ряда товаров — и в России, и в странах, вводивших ограничения.

Острым может оказаться и продовольственный кризис — цены на еду весной били исторические рекорды. Россия и Украина — крупные экспортеры зерновых, а боевые действия и санкции стали ударом по поставкам продукции. Дополнительный ущерб аграриям по всему миру могут нанести и ограничения на поставки энергоносителей и удобрений: Россия — один из основных игроков в обеих сферах.

С трудностями уже сталкиваются и целые отрасли промышленности: сложные времена переживает автопроизводство. По индустрии уже ударил дефицит микрочипов и проблемы с логистикой, а теперь на выход из кризиса может просто не остаться средств. В условиях затратного противостояния с Россией Запад вынужден расходовать деньги на первостепенные нужды, что может помешать развитию автомобильного рынка.

Эксперты сходятся во мнении, что санкции в целом разрушают сложившиеся цепочки поставок и обнажают подводные камни глобализации последних десятилетий. Чрезмерная зависимость стран друг от друга привела к перекосам в торговле и внешнэкономических связях, и теперь государства вынуждены заговорить об экономической независимости. Планы и проекты приходится пересматривать, а производства переносить — в условиях жесткой нехватки времени на перестройку.

Проект «Ленты.ру» обращает внимание и на то, что на фоне геополитического противостояния под угрозой оказались и попытки государств бороться с разрушительным изменением климата.

Рост температур грозит миру катаклизмами и стихийными бедствиями, однако экономические проблемы и попытки отказаться от российских энергоносителей фактически ставят крест на борьбе за спасение планеты.