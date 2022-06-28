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ФСБ рассекретила документы о попытках создать украинское государство в Приморье

Украинские эмигранты в 1930-е годы пытались отделить Приморье от СССР

Фото: Kyodo / Reuters

Управление ФСБ России по Приморскому краю рассекретило документы, из которых следует, что в 1930-е годы украинские эмигранты пытались создать собственное государство на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Осенью 1945 года после разгрома японских войск в Маньчжурии советская военная контрразведка СМЕРШ арестовала четырех деятелей украинского националистического движения: Юрия Роя, Ивана Шлендика, Александра Дзыгара и Николая Самарского. По данным следствия, в 1934 году на захваченной Японией Маньчжурии при участии польского консульства в Харбине была создана организация «Украинская национальная колония». Ее главной задачей было отделение от СССР Украины, а также Приморья, где планировалось образовать украинскую автономию «Зеленый Клин».

Кроме того, была сформирована молодежная организация «Украинская Дальневосточная Сечь», для пропагандистских целей издавался журнал «Дальний Восток».

В 1936-1937 годах в Маньчжурию прибыли представители берлинского центра «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в РФ организация), которые при содействии японской военной миссии заняли руководящие посты в УНК.

Согласно материалам советских органов, Рой руководил всей политической деятельностью УНК против СССР. Дзыгар, Шлендик и Самарский принимали активное участие в работе организации. Все они получили по десять лет лагерей. После распада СССР им отказали в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.

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