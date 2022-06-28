Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным

Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 10 процентов с 1 июня

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 28 июня, единогласно приняли одновременно во втором и третьем чтениях законопроект об индексации на 10 процентов пенсий военных пенсионеров. Выплаты будут проиндексированы уже с 1 июня, сообщает ТАСС.

Также в поправку включили пункт, касающийся выплат за участие в боевых действиях на Украине. После вступления закона в силу кредиторы не смогут списывать эти средства в счет задолженности, которая накопилась у тех, кто устроился на контрактную службу.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России
Лавров заявил о запуске подготовительного процесса для расширения БРИКС
В России появится лекарство от алкоголизма
Рогозин рассказал о передаче Украине спутниковых снимков от частных компаний
Мэр Варшавы побеседовал с фейковым Кличко
Пожарившего на Вечном огне курицу россиянина задержали в Калининграде
Европа захотела смягчить энергокризис с помощью Украины
Лавров оценил возможное появление Зеленского «где-то сбоку» на саммите G20
Найдены новые пути лечения болезни Паркинсона
Госдума приняла закон об индексации пенсий военным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.