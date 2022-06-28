Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 10 процентов с 1 июня

Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 28 июня, единогласно приняли одновременно во втором и третьем чтениях законопроект об индексации на 10 процентов пенсий военных пенсионеров. Выплаты будут проиндексированы уже с 1 июня, сообщает ТАСС.

Также в поправку включили пункт, касающийся выплат за участие в боевых действиях на Украине. После вступления закона в силу кредиторы не смогут списывать эти средства в счет задолженности, которая накопилась у тех, кто устроился на контрактную службу.