Российская разведчица-нелегал раскрыла подробности своего ареста в США

Российская разведчица-нелегал рассказала, что не ожидала обмена после своего ареста в США

Арест в США российских разведчиков-нелегалов сотрудниками ФБР в июне 2010 года прошел в «лучших традициях Голливуда». Об этом рассказала в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» полковник Службы внешней разведки (СВР) России Елена Вавилова, входившая более 20 лет в сеть разведчиков-нелегалов под именем Трэйси Ли Энн Фоли (Tracey Lee Ann Foley) вместе с супругом Андреем Безруковым — Дональдом Ховардом Хитфилдом (Donald Howard Heathfield).

По ее словам, их дом окружили вооруженные агенты, которые надели на нее и супруга наручники и увезли. Двоих сыновей отправили в гостиницу, потому что в доме проходил обыск.

«Сидя в камере, каждый размышлял, что же могло пойти не так и где именно мы допустили ошибку. Но через пару дней, когда нам принесли обвинительное заключение, мы поняли, что в этот день были арестованы наши коллеги в других штатах», — вспоминает Елена Вавилова.

На допросах сотрудники ФБР давили на тех, у кого маленькие дети. Тем не менее, Елена и Андрей, а также остальные арестованные россияне отказались от сотрудничества. Им грозило долгое пребывание в американской тюрьме, но через две недели им сообщили об обмене.

«Я не могу вам описать счастье и гордость, которые я испытала, когда наш российский дипломат сказал, что достигнуто соглашение об обмене. Это было ликование в душе», — сказала Елена, отметив, что испытала чувство благодарности к своей стране, которая не бросила своих граждан.

9 июля 2010 года российские разведчики, которых разоблачил перебежчик, вернулись на родину в результате двустороннего обмена между Россией и США.