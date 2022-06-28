Дерипаска призвал выпускников работать в России

Миллиардер Дерипаска обратился к выпускникам словами «нужно будет работать здесь»

Миллиардер Олег Дерипаска на церемонии вручения дипломов Высшей школы бизнеса МГУ обратился к выпускникам с призывом не уезжать из России. Его слова приводит РБК.

Бизнесмен рассказал, что во время окончания им университета, ситуация была понятна: развивалась торговля с Европой, и к 2003 году Россия синхронизировала отношения с партнерами, выстроила логистику и систему расчетов. При этом сейчас канал с Европой закрыт на 75 процентов, заверил Дерипаска.

«Не нужно туда стремиться. Все, кто уехал, из тех, кто хочет работать, они будут вынуждены вернуться. Это ошибочная стратегия», — посоветовал миллиардер.

Ранее сообщалось, что в России открылся набор на федеральную стипендиальную программу от Олега Дерипаски. К участию приглашены студенты очной формы обучения 50 профильных высших и средних специальных средних учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Программа поощряет обучение по традиционным для компании специальностям, таким как — энергетика, металлургия, теплоэнергетика и теплохимия. А с 2022 года в ней впервые появились новые социально-значимые направления — медицина и педагогика.