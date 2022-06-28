Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд

Задержанный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин доставлен в суд

Задержанный муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин был доставлен в суд. Об этом он сам рассказал РИА Новости во вторник, 28 июня.

О задержании депутата накануне сообщила журналистка Ирина Баблоян.

Яшин в разговоре с агентством подтвердил факт задержания, однако отказался озвучивать, что для этого послужило причиной. В своем Telegram-канале ранее депутат уточнил, что его привезли в Хамовнический суд.

Он допустил, что в суде ему оформят 15 суток административного ареста.

Журналистка Баблоян, которая сопровождала депутата, указала, что его задержали за невыполнение требований полиции. По ее словам, Яшина должны были отвезти в ОВД «Хамовники», позже он уточнил, что его доставили в ОВД «Лужники». В отделение приезжал адвокат Вадим Прохоров.