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Задержанного московского депутата Яшина доставили в суд

Задержанный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин доставлен в суд

Фото: Telegram-канал «Илья Яшин»

Задержанный муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин был доставлен в суд. Об этом он сам рассказал РИА Новости во вторник, 28 июня.

О задержании депутата накануне сообщила журналистка Ирина Баблоян.

Яшин в разговоре с агентством подтвердил факт задержания, однако отказался озвучивать, что для этого послужило причиной. В своем Telegram-канале ранее депутат уточнил, что его привезли в Хамовнический суд.

Он допустил, что в суде ему оформят 15 суток административного ареста.

Журналистка Баблоян, которая сопровождала депутата, указала, что его задержали за невыполнение требований полиции. По ее словам, Яшина должны были отвезти в ОВД «Хамовники», позже он уточнил, что его доставили в ОВД «Лужники». В отделение приезжал адвокат Вадим Прохоров.

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Анна Щербакова
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