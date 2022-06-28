В США раскрыли планы украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса

Историк Хомский: США не помешали радикалам, угрожавшим убить Зеленского из-за Донбасса

Американский историк и лингвист Ноам Хомский в беседе с журналом Nation заявил, что США отказались помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда ему поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его «намерений приступить к выполнению Минских соглашений».

По словам историка, сначала Зеленский выступал за мирное урегулирование в Донбассе, республикам могли «предоставить определенную автономию, чего они и добивались».

«Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», — сказал Хомский.

При этом Белый дом никак не отреагировал на происходящее, заявил историк.

«Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего — его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», — добавил Хомский. Ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена, уточнил специалист.

