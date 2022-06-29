Минобороны заявило о намерении украинских сил стереть Авдеевку с лица земли

Минобороны России заявило, что украинские силы хотят стереть Авдеевку в ДНР с лица земли

Минобороны России заявило о намерении украинских сил стереть город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) с лица земли. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова приводит ТАСС.

«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику "выжженной земли", применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли», — заявил Мизинцев. Так, в ходе радиопереговоров украинских сил один из собеседников сказал, что у них есть приказ «спалить Авдеевку дотла».

Мизинцев добавил, что целью этих действий является обвинение российских военных в «якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ».

22 июня Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные устроили провокацию со взрывом школы в Авдеевке (ДНР), чтобы обвинить в этом ВС России.