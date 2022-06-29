Двое россиян предстанут перед судом за нападение на ОМОН в составе банды Басаева

Двое россиян из банды Басаева пойдут под суд за нападение на пермский ОМОН в 2000 году

В Северо-Кавказском федеральном округе два участника банды Басаева и Хаттаба предстанут перед судом по обвинению в нападении на российских военнослужащих. Об этом в среду, 29 июня, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 29 марта 2000 года обвиняемые — Рашид Атуов и Максим Понарьин — в составе группы численностью не менее 100 человек атаковали сотрудников пермского ОМОН и военнослужащих комендантской роты Веденского района Чеченской Республики. Следствием атаки стала гибель 43 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Свыше 100 силовиков получили ранения различной степени тяжести.

В результате боестолкновения были повреждены и уничтожены военная техника, имущество и вооружение. Дело в отношении обвиняемых расследовалось по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих») УК РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела в отношении Атуова и Понарьина с утвержденными обвинительными заключениями в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает СКР.

21 апреля сообщалось, что в Казани суд арестовал пять членов банды Басаева по делу о нападении на псковских десантников.