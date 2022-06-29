Британия ввела санкции против брата и сына автора песен Пугачевой

Великобритания ввела санкции в отношении Саит-Салама и Саида Гуцериевых

Власти Великобритании ввели санкции в отношении Саит-Салама и Саида Гуцериевых — брата и сына бизнесмена и автора текстов песен певицы Аллы Пугачевой Михаила Гуцериева. Перечень попавших под санкции лиц опубликован на сайте правительства страны.

В карточках Саит-Салама и Саида Гуцериевых указано, что они «вовлечены в извлечение прибыли через поддержку российского правительства или благодаря ему», а также контролируют доли в компаниях финансового сектора, критически важного для российской экономики.

Саит-Салам Гуцериев владеет 30-процентной долей в строительной корпорации «А.Н.Д.», а также контролирующей долей в нефтяной компании «Нефтиса», полученной от Михаила Гуцериева. Саид Гуцериев является основным собственником компании «М.Видео-Эльдорадо», объединяющей одноименные торговые сети, а также инвестиционного холдинга SFI.

Михаил Гуцериев, в свою очередь, контролирует промышленно-финансовую группу «Сафмар», в состав которой входят в том числе нефтяная компания «Русснефть», компании «Русский уголь», «Моспромстрой», «А101», пенсионные фонды «Сафмар». Ранее холдинг владел Бинбанком, после санации объединенным с банком «Открытие».

Кроме того, Михаил Гуцериев известен благодаря своему творчеству и стихам, написанным в том числе к песням известных российских исполнителей, среди которых Алла Пугачева.