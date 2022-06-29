Ряду россиян обещали дополнительные выплаты в июле

Доцент Бабкина обещала в июле пособия для семьей, ставших малоимущими после повышения МРОТ

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Бабкина заявила, что семьям, в которых средний душевой доход не входил в рамки понятия «малоимущие», положены дополнительные выплаты в июле. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм».

Бабкина заявила, что ряд россиян может снова подать заявление на получение пособий для детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Это связано с повышением показателей МРОТ и прожиточного минимума, которые подняли в стране с 1 июня.

«Если семья будет подавать заявление в июле, то ее доходы будут сравниваться уже с повышенным прожиточным минимумом, и те, кому в предоставлении пособия было отказано из-за превышения дохода, имеют возможность в этот раз его получить», — обещала эксперт.