Россиянам дали от пяти до восьми лет за контрабанду военной техники в Европу

Суд под Челябинском дал от 5 до 8 лет членам ОПГ за контрабанду военной техники в Европу

Чебаркульский городской суд приговорил к срокам от пяти до восьми лет лишения свободы троих россиян за контрабанду военной продукции в Европу. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Челябинской области.

Они признаны виновными по ряду статей УК РФ и будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил им штрафы в размере от 500 до 950 тысяч рублей, а одного из них лишил воинского звания полковника.

По данным ФСБ, житель Калининграда организовал преступную группировку (ОПГ) для незаконного провоза военной техники и комплектующего вооружения в страны Восточной Европы из Челябинской области и других регионов России. В ноябре 2019 года члены сообщества были задержаны сотрудниками ФСБ. Лидер ОПГ находится международном розыске.