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Русский музей фотографии открыл выставку «Нижегородская ярмарка»

В Нижнем Новгороде открылась выставка, посвященная 200-летию Нижегородской ярмарки

Фото: Нисон Капелюш / Русский музей фотографии

В Русском музее фотографии 29 июня открылась выставка «Нижегородская ярмарка. Страницы истории». Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Проект посвящен 200-летию Нижегородской ярмарки. В экспозиции, которая будет открыта для жителей и гостей Нижнего Новгорода до 18 сентября, представлены фотографии 1860-х — 1990-х годов. Среди авторов работ — Николай Козин, Михаил Настюков, Андрей Карелин, Максим Дмитриев, Дмитрий Смирнов, Нисон Капелюш, Виктор Бородин и другие.

«На Ярмарке каждое лето открывались портретные павильоны местных и приезжих фотографов. Но и сама по себе площадка представляла огромный интерес для фотосъемки», — говорится в описании мероприятия.

Ранее сообщалось, что на территории курорта «Роза Хутор» открылась фотовыставка о красоте горной природы, посвященная долине реки Мзымты. На выставке представлены работы четырех местных фотохудожников Ивана Головина, Ильи Гладких, Александра Романенко и Татьяны Лещинской.

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Валентина Процкова
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