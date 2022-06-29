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В ряде регионов России спрогнозировали сильные ливни и штормовой ветер

Шесть регионов России предупредили о сильных ливнях и штормовом ветре

Фото: Globallookpress.com

Сильные ливни и штормовой ветер порывами до 25 метров в секунду могут нарушить энергоснабжение населенных пунктов и транспортное сообщение в ряде регионов России в ближайшие дни, сообщил ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Непогода до конца недели ожидается на территории шести регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО): Сахалинской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Республики Бурятия, Забайкальского и Хабаровского краев, предупредили специалисты. «Вероятны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов», — спрогнозировали синоптики.

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Марина Совина
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