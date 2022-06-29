Психотерапевт поделилась способом справиться со страхом потерять работу

Психотерапевт Наталья Наумова: четкое планирование поможет побороть страх потерять работу

Страх потерять работу истощает психику и негативно сказывается на ментальном здоровье, заявила нейропсихолог, психотерапевт Наталья Наумова. В беседе с «Вечерней Москвой» специалистка поделилась способом побороть его.

По словам Наумовой, страх лишиться работы возникает у человека из-за неуверенности в себе и ощущения уязвимости от того, что он не сможет быстро найти новое место с достойным уровнем заработной платы. Подобный кризис может вогнать в депрессию, а может стать фактором развития и открытия новых возможностей, уверена психотерапевт, поэтому даже в сложной ситуации надо стараться сохранять спокойствие и держать под контролем тревожные мысли — это поможет правильно оценить ситуацию, поставить перед собой четкие цели и продумать пути их достижения.

Чтобы справиться с этим страхом, специалистка рекомендовала придерживаться четкого планирования. В случае, если человеку действительно грозит увольнение или сокращение, стоит в спокойном режиме заранее начать подыскивать новое место работы, сказала Наумова. «Если же вы видите, что ваша профессия становится менее востребованной, обучитесь чему-то новому. Параллельно с основной работой можно обучаться чему-то новому, приобретать новые навыки. Это обезопасит вас и даст вам больше уверенности в себе», — подытожила она.

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