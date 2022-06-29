В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании

Вице-президент РСПП Красильников заявил, что западный бизнес ведет себя в России тихо

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников в беседе с РИА Новости заявил, что западные компании, работающие в России и испытывающие колоссальное политическое давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, а также своих правительств, на сегодняшний день предпочитают действовать в РФ тихо.

«Санкции санкциями, но никто из деловых людей Запада не желает покидать наш рынок», — пояснил он, добавив, что если западные компании могут не уходить из РФ, они не уходят, хотя находятся под жесточайшим политическим давлением со стороны США, ЕС, а также своих правительств.

Красильников отметил, что иногда дело доходит до комизма. «Многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно», — рассказал он.

Ранее Bloomberg сообщило, что на фоне ухода иностранных IT-компаний из России промышленность, в значительной мере полагающаяся на зарубежное программное обеспечение (ПО), сталкивается с серьезным риском «кодового кризиса».