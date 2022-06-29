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Росгвардия взяла под охрану московских таксистов

В Москве в 14 автомобилях такси установили кнопки «Вызова Росгвардии»

Фото: Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве в рамках совместного пилотного проекта с Ассоциацией содействия развития таксомоторной отрасли будут охранять водителей такси. Об этом в среду, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что кнопки вызова Росгвардии были установлены в 14 машинах; такая функция была внедрена в приложение для Help driver. В случае ЧС водитель сможет нажать на эту кнопку для вызова охраны. После этого на пульте централизованного наблюдения отобразится местоположение и направление движения таксиста. По этому адресу сразу направится экипаж группы задержания.

Также после активации кнопки включится видеокамера, которая будет фиксировать то, что происходит в салоне. Отснятый материал будет автоматически передаваться на сервер и храниться там в течение нескольких суток.

Как отметил начальник пункта централизованной охраны № 4 МОВО по ВАО Москвы майор полиции Алексей Зверев, ежедневно на маршруты патрулирования заступает 400 экипажей, что «позволяет сделать время прибытия групп задержания к месту происшествия минимальным». По словам директора Ассоциации содействия развития таксомоторной отрасли Михаила Михайлова, сотрудничество с росгвардейцами обезопасит жизнь таксистов, которые часто становятся жертвами нападения пассажиров.

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Елизавета Новикова
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