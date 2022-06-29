Вайнона Райдер рассказала о тяжелом состоянии после расставания с Джонни Деппом

Вайнона Райдер призналась, что расставание с Деппом отразилось на ее психическом здоровье

Американская актриса Вайнона Райдер рассказала о тяжелом состоянии после расставания с бывшим возлюбленным Джонни Деппом. Ее слова передает Harper's Bazaar.

Актриса сравнила себя в тот период с героиней фильма «Прерванная жизнь» (1999), в котором Райдер исполнила роль психически нездоровой девушки. По сюжету, она попадает в психиатрическую больницу после неудачной попытки суицида. Комментируя пережитое расставание, Райдер также вспомнила фильм 1993 года «Дом духов» со своим участием.

«Я смотрела на эти фальшивые синяки и порезы на моем лице [во время съемок "Дома духов"] и изо всех сил старалась увидеть себя в образе этой маленькой девочки. Тогда я спросила себя: "Будешь ли ты относиться к себе так же, как относишься к ней? Ведь это то, что происходит у тебя внутри". Я перестала заботиться о себе», — рассказала актриса. Райдер призналась, что расставание с Деппом сильно отразилось на ее психическом здоровье.

Вайнона Райдер и Джонни Депп начали встречаться в 1989 году после знакомства на премьере фильма «Великие шаровые молнии». Через пять месяцев пара обручилась. На тот момент актрисе было 18 лет. Возлюбленные расстались после четырех лет отношений.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Деппа Эмбер Херд решила написать книгу о браке с актером.