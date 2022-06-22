Эмбер Херд решила написать книгу о браке с Джонни Деппом

Американская актриса Эмбер Херд намерена выпустить книгу, в которой расскажет о совместной жизни с бывшим супругом Джонни Деппом. Об этом сообщает NY Post со ссылкой на источники.

По информации Daily Mail, звезда «Аквмамена» решила выпустить книгу с откровенными подробностями о браке с Деппом, чтобы заработать денег для выплаты компенсации бывшему супругу. Общая сумма штрафа составляет 8,3 миллиона долларов.

«Эмбер считает, что ее карьера в Голливуде завершена. Она уже ведет переговоры (о выпуске книги — прим. "Ленты.ру") и взволнована этим. Ей сейчас нечего терять, и она хочет рассказать все», — заявил источник, близкий к актрисе.

Ранее, выступая в своем первом публичном интервью после проигрыша в суде, Херд говорила, что она «боится» рассказывать свою версию истории. Она также назвала травлю в свою сторону в сети несправедливой, призвав критиков сдерживать гнев, даже если те считают, что она лжет.

Представители Херд отказались от каких-либо комментариев, но не опровергли информацию.

Ранее Эмбер Херд заявила о молчании жертв Джонни Деппа.