Эмбер Херд дала первое интервью после суда с Джонни Деппом

Американская актриса Эмбер Херд заявила, что не винит присяжных суда с Джонни Деппом

Американская актриса Эмбер Херд дала свое первое телеинтервью после того, как проиграла в суде бывшему мужу Джонни Деппу. На канале NBC она призналась, что не стала винить и держать зла на присяжных, поскольку осознает, почему они прониклись симпатией к ее экс-супругу.

«Я их не виню. Я действительно понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер», — заявила Херд.

Она также назвала травлю в свою сторону в сети несправедливой, призвав критиков сдерживать гнев, даже если те считают, что она лжет.

Ранее адвокаты Джонни Деппа сообщили, что актер намерен простить долг, который ему обязана выплатить бывшая супруга. Они подчеркнули, что главной целью артиста в процессе судебного разбирательства было восстановить собственную репутацию, а не получить деньги от бывшей жены, которую звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил в клевете.