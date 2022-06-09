Сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг Эмбер Херд

Сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг экс-супруги Эмбер Херд

59-летний американский актер Джонни Депп намерен простить долг, который ему обязана выплатить бывшая супруга, 36-летняя актриса Эмбер Херд. Об этом сообщает Independent.

По словам адвокатов Джонни Деппа Камиллы Васкес и Бенджамина Чу, главной целью артиста в процессе судебного разбирательства было восстановить собственную репутацию, а не получить деньги от бывшей жены, которую звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил в клевете. Ранее суд обязал актрису выплатить экс-супругу 10,35 миллиона долларов, в свою очередь, Депп должен отдать Херд два миллиона долларов.

«Для мистера Деппа это никогда не было вопросом денег. Речь шла о восстановлении его репутации, и он сделал это. Мы должны быть осторожны в том, что говорим, но речь шла о репутации мистера Деппа, для него именно это было важно», — сообщили представители актера.

При этом адвокаты Деппа добавили, что артист простит долг звезде «Аквамена» только в том случае, если Херд не будет подавать на апелляцию. «С его плеч сняли огромную тяжесть, и я чувствую, что через шесть лет он наконец вернулся к своей жизни», — поведал Чу в одном из интервью.

Камилла Васкес также затронула тему движения MeToo. Ранее сторона Херд предрекла, что по итогам судебного разбирательства между бывшими супругами движение женщин, переживших насилие, сильно ослабнет. Адвокат Деппа заявила, что от жестокого обращения могут страдать как мужчина, так и женщина: «Мы призываем каждую жертву насилия высказаться. Но насилие в семье не имеет пола».

Ранее адвокат Эмбер Херд заявила о невозможности актрисы выплатить Деппу долг.

