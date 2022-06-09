Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Адвокат Эмбер Херд заявила о невозможности выплатить Деппу 10 миллионов долларов

Адвокат Эмбер Херд заявила, что актриса не сможет выплатить Деппу 10 миллионов долларов

Фото: Cliff Owen / Globallookpress.com

Адвокат американской актрисы Эмбер Херд Элейн Бредехофт заявила, что ее клиентка не сможет выплатить своему бывшему супругу Джонни Деппу 10 миллионов долларов, которые взыскал с нее суд. Об этом сообщает Insider.

Присяжные решили, что Херд должна выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов компенсации за клевету. Вместе с тем в штате Вирджиния действует ограничение по штрафным санкциям в 350 тысяч долларов. Депп в свою очередь обязан выплатить экс-супруге 2 миллиона долларов по встречному иску. Таким образом, общая сумма компенсации от Херд составляет 8,35 миллиона долларов.

Бредехофт рассказала на шоу NBC Today, что ее клиентка не может позволить себе выплатить Деппу такую сумму.

При этом, если две стороны заключат мировое соглашение, то Херд не придется тратиться на компенсацию, считает адвокат Деппа Бенджамин Чу. Он заявил, что это «история не про деньги» и актер не будет взыскивать с бывшей супруги миллионы, если она не станет подавать апелляцию. «Речь шла о восстановлении его репутации, и он это сделал», — резюмировал Чу.

Ранее Бредехофт сообщила о сокрытии ряда доказательств по делу Деппа.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
На Украине раскрыли ежедневные потери ВСУ
Кремле рассказал об отключении поставок газа отказавшимся платить в рублях
Четырехкратный олимпийский чемпион из России обратился к Клебо
Сторона Джонни Деппа заявила о намерении актера простить долг Эмбер Херд
В Совфеде оценили идею наказывать студентов-целевиков за плохие оценки
Подготовка «Макдоналдса» к открытию в московском ТЦ попала на видео
Россиянам дали совет по хранению валюты при введении банком комиссии
Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов
Выдачу российских паспортов попросили организовать в Энергодаре и Бердянске
Германия задержала поставки тяжелого вооружения на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.