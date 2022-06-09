Адвокат Эмбер Херд заявила о невозможности выплатить Деппу 10 миллионов долларов

Адвокат Эмбер Херд заявила, что актриса не сможет выплатить Деппу 10 миллионов долларов

Адвокат американской актрисы Эмбер Херд Элейн Бредехофт заявила, что ее клиентка не сможет выплатить своему бывшему супругу Джонни Деппу 10 миллионов долларов, которые взыскал с нее суд. Об этом сообщает Insider.

Присяжные решили, что Херд должна выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов компенсации за клевету. Вместе с тем в штате Вирджиния действует ограничение по штрафным санкциям в 350 тысяч долларов. Депп в свою очередь обязан выплатить экс-супруге 2 миллиона долларов по встречному иску. Таким образом, общая сумма компенсации от Херд составляет 8,35 миллиона долларов.

Бредехофт рассказала на шоу NBC Today, что ее клиентка не может позволить себе выплатить Деппу такую сумму.

При этом, если две стороны заключат мировое соглашение, то Херд не придется тратиться на компенсацию, считает адвокат Деппа Бенджамин Чу. Он заявил, что это «история не про деньги» и актер не будет взыскивать с бывшей супруги миллионы, если она не станет подавать апелляцию. «Речь шла о восстановлении его репутации, и он это сделал», — резюмировал Чу.

Ранее Бредехофт сообщила о сокрытии ряда доказательств по делу Деппа.