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Адвокат Эмбер Херд сообщила о сокрытии ряда доказательств по делу Джонни Деппа

Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредехофт сообщила о сокрытии доказательств по делу Джонни Деппа

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредехофт (Elaine Bredehoft) заявила о том, что в деле о клевете против Джонни Деппа было скрыто «огромное количество доказательств». Ее слова передает The Independent.

Как утверждает адвокат, сторона Херд располагала большим количеством доказательств, которые были проигнорированы в судебном разбирательстве. Бредехофт заметила, что эти же доказательства были предоставлены в 2020 году, когда Джонни Депп проиграл суд. Речь идет о деле против издания The Sun, в котором была опубликована статья о том, что актер избивал жену. Суд проходил в Великобритании.

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«Тогда суд установил, что господин Депп совершил как минимум 12 актов домашнего насилия, включая сексуальное, в отношении Эмбер. Какие уроки извлекла из этого команда Деппа? Что надо демонизировать Эмбер и скрывать улики. У нас было огромное количество доказательств с 2020 года, которые были скрыты в этом деле. Но в Великобритании, когда до них дошла очередь, Эмбер выиграла суд, а Депп проиграл», — высказала мнение адвокат Херд.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд. Актрису признали виновной в деле о клевете и обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов.

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Дениза Мацаева
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