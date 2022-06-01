Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Суд присяжных признал актрису Херд виновной в клевете на актера и бывшего мужа Деппа

Суд присяжных признал американскую актрису Эмбер Херд виновной в клевете, о том, что она была жертвой домашнего насилия, на актера и ее бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, присяжные пришли к выводу, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.

28 мая судебные слушания по делу Деппа и Херд завершились в США. Присяжные рассматривали дело в округе Фэрфакс, штат Вирджиния.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждает, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд в свою очередь подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она, возможно, претерпевала во время брака.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. Их отношения стали причиной разрыва артиста с французской певицей Ванессой Паради, с которой он прожил 14 лет. Депп познакомился с Эмбер во время совместных съемок в кинокартине «Ромовый дневник» в 2011 году. Херд подала на развод с мужем 23 мая 2016 года.