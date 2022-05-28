Судебные слушания по делу Деппа и Херд завершились

The Independent: судебные слушания по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд завершились

Судебные слушания по делу актеры Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд завершились в США. Об этом пишет The Independent.

Присяжные, которые рассматривали дело в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, удалились для вынесения вердикта. У них будет время обдумать свое решение наедине до середины следующей недели.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждает, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд в свою очередь подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она, возможно, претерпевала во время брака.

В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что сама избивала бывшего мужа. Позже она объясняла это изменами и неадекватным поведением Деппа.