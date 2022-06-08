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Сторона Эмбер Херд прокомментировала первый ролик Джонни Деппа в TikTok

Представитель Эмбер Херд прокомментировала первый ролик Джонни Деппа в TikTok

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сторона, представляющая интересы американской актрисы Эмбер Херд, прокомментировала первый видеоролик артиста Джонни Деппа в TikTok. Об этом сообщает журнал People.

Представитель Херд заявила: «Пока Джонни Депп говорит, что он "движется вперед", права женщин отступают назад. Что говорит суд жертвам домашнего насилия — бойтесь защищать себя и высказываться».

Джонни Депп создал аккаунт в социальной сети TikTok 7 июня. На актера уже подписались 7,9 миллиона человек. Свой первый видеоролик Депп посвятил фанатам, которые поддерживали его во время судебных разбирательств с Эмбер Херд. Публикация сопровождалась обращением к подписчикам.

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«Моим самым дорогим, верным и непоколебимым сторонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Вместе мы прошли один путь, и мы все сделали правильно, потому что вам было не все равно. А теперь мы все вместе будем двигаться вперед», — написал актер.

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Дениза Мацаева
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