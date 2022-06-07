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Джонни Депп создал аккаунт в TikTok

Джонни Депп зарегистрировался в TikTok и набрал более 2,5 миллиона подписчиков

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский актер Джонни Депп создал личный аккаунт в TikTok. За короткий срок на страницу артиста подписались 2,5 миллиона пользователей.

Депп пока не опубликовал ни одного видеоролика в своем официальном аккаунте. В описании к профилю актер оставил подпись Occasional Thespian («Случайный актер»).

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17 апреля 2020 года Депп завел страницу в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Свои первые посты он посвятил рассуждениям о коронавирусе и изоляции. Актер признался, что аккаунт в Instagram стал его первой интеграцией в социальные сети.

Ранее стало известно, что Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд. Актриса должна будет выплатить экс-супругу 8,35 миллиона долларов.

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Дениза Мацаева
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