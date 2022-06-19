Эмбер Херд заявила о молчании жертв Джонни Деппа

Американская актриса Херд предположила, что другие жертвы Джонни Деппа молчат из-за страха

Американская актриса Эмбер Херд, которая проиграла суд своему бывшему мужу Джонни Деппу, рассказала о молчании других жертв голливудского актера. Актрису цитирует Independent.

Херд заявила, что женщины боятся признаться и рассказать о своем абьюзивном опыте в отношениях с Деппом из-за негативной реакции общественности. Так она объяснила причину того, что она единственная из экс-спутниц Деппа выдвинула ему публичные обвинения в насилии.

«Посмотрите, что со мной случилось, когда я обо всем рассказала. Вы бы стали так делать?» — задалась вопросом Херд, намекая на то, что поклонники Деппа и просто неравнодушные к суду зрители обвиняли девушку в клевете и нанесли ущерб ее репутации.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился 1 июня. Актер требовал от бывшей супруги 50 миллионов долларов за неправдивые обвинения в домашнем насилии. Херд подала встречный иск и потребовала от Деппа 100 миллионов долларов. Присяжные встали на сторону актера и взыскали с его бывшей жены 10,35 миллиона долларов.

Позже стало известно, что 59-летний американский актер Джонни Депп вновь предстанет перед судом. Поводом для нового разбирательства стал иск члена команды фильма «Город лжи», в котором Депп снимался в 2017 году. По словам менеджера по съемкам Грегори Брукса, актер дважды ударил его в грудь, после чего несколько раз оскорбил.