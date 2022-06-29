Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО

Reuters: западных чиновников шокировал «Картофельный салат по-русски» на саммите НАТО

Фото: Francisco Gomez / Reuters

Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде. Блюдо называлось «Картофельный салат по-русски», пишет Reuters.

По словам участников мероприятия, салат находился на верхней строчке меню по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез. «Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — отметил журналист Иньяки Лопес.

Также авторы статьи подчеркнули, что салат вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса. «Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов», — заключили авторы публикации.

Саммит НАТО проходит в Мадриде 28-30 июня.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Под Лисичанском задержали воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников
В Швеции испугались «символа русского царизма»
Пара россиян отдохнула в Крыму за 125 тысяч рублей и рассказала о тратах
В Херсонской области задержали диверсионную группу украинских террористов
США ослабили некоторые санкции против российских компаний
Латинская Америка откажется поддержать ограничение цен на российскую нефть
Россиянам рассказали о посадках в июле
Женщина решила подзаработать и стала сдавать мужа в аренду
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
«Роскосмос» заявил о начале работы над российской миссией на Марс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.