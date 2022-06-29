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Россиянам назвали самые опасные для здоровья последствия инсульта

Кардиолог Заур Шугушев заявил, что инсульт может привести к инвалидности и слабоумию

Фото: Jochen Sand / moodboard / Globallookpress.com

Одним из самых опасных для здоровья последствий инсульта является слабоумие, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист назвал россиянам недуги, которые могут развиться после инсульта.

Медик отметил, что при инсульте страдают как когнитивные, так и физические способности человека. По его словам, у больного нарушается правильная моторика движений, теряется способность внятно говорить, части тела перестают хорошо слушаться, может наступить частичный или полный паралич, развивается слабоумие.

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При этом, согласно опыту Шугушева, если человек пережил микроинсульт и восстановился после него, всегда сохраняется риск повторного, более сильного инсульта с серьезными последствиями для здоровья. «Если был один инсульт, который не привел к инвалидности, то это не значит, что второй и третий гарантированно обойдут человека стороной. Чаще всего за микроинсультами следует инвалидизирующее нарушение церебрального кровообращения», — пояснил специалист.

После сильного инсульта пациент вряд ли сможет вернуться к образу жизни, который вел до болезни, подчеркнул кардиолог, потому что нервная система практически не восстанавливается, но лекарственная терапия и своевременная медицинская помощь помогут предотвратить рецидив недуга. В заключение врач призвал внимательно следить за здоровьем сердца, так как каждый третий инсульт приводит к летальному исходу.

Ранее врач-терапевт Валентин Шишкин перечислил популярные несуществующие диагнозы, которые часто ставят российские врачи. По словам специалиста, в частности, не существует таких болезней, как вегето-сосудистая дистония и дисбактериоз.

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Наталья Обрядина
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