Терапевт перечислил популярные несуществующие диагнозы от российских врачей

Терапевт Валентин Шишкин: диагноза вегето-сосудистая дистония не существует

Семейный врач, пульмонолог, педиатр, аллерголог, иммунолог и клинический психолог Валентин Шишкин рассказал о популярных ложных диагнозах, которые часто ставят российские врачи. В интервью для «Доктор Питер» он объяснил, как неверное заключение специалиста мешает выздоровлению, а также перечислил несколько несуществующих болезней, которые регулярно находят у россиян.

По словам терапевта, человек может долгое время ходить по врачам и при этом получить диагноз, которого попросту не существует. Первый из них — вегето-сосудистая дистония, которую часто приписывают молодым людям с тахикардией, одышкой и головными болями. «Диагноза такого не существует, и когда доктор выставляет "ВСД" в заключении — то он просто признается в своей несостоятельности. По факту доктор говорит, что он не знает, что с вами происходит», — заявил Шишкин. Обладателям этого диагноза врач посоветовал провериться на заболевания ЦНС, грибковые поражения, вирусные инфекции, а также убедиться в отсутствии эндокринных сбоев.

Второй ложный диагноз в списке Шишкина — дисбактериоз. «Дисбактериоз — это не болезнь, а временное состояние, когда в кишечнике изменяется соотношение бактерий, составляющих его микрофлору», — объяснил он. Врач уверен, что за подобными проблемами с кишечником может скрываться лактазная недостаточность, синдром избыточного бактериального роста и колит. Изначальную причину заболевания он посоветовал искать совместно со специалистами.

Как семейный врач Валентин Шишкин уверен, что его коллеги неправы, когда ставят большинству детей диагноз «гиперактивность». По его мнению, для ребенка нормально быть активным. «Если ребенок вялый, необщительный, то как раз именно это — патологическое состояние. Гиперактивность педиатрам ни в ком случае нельзя лечить препаратами седативного ряда, здесь нужно разбираться с врачами, в том числе — с психиатрами», — заключил специалист.

Также он призвал остерегаться врачей, употребляющих термин «остеохондроз». По его словам, это давно устаревшее понятие, включающее в себя как непосредственно имеющие к воспалению хрящевой ткани дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП), то есть протрузии, воспаления связок, экструзии дисков, грыжи межпозвоночных дисков, так и гипертонус мышц из-за нарушения осанки.

До этого эндокринолог рассказала о скрытых причинах развития подагры у россиян. По ее словам, это заболевание возникает из-за избытка мочевой кислоты, которая образуется из пуринов в продуктах. Чтобы избежать осложнений, врач посоветовала есть меньше мяса, бобовых и шоколада.