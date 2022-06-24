Эндокринолог рассказала о скрытых причинах развития подагры у россиян

Эндокринолог Зухра Павлова: людям с подагрой нужно исключить красное мясо из рациона

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о скрытых причинах развития подагры у многих россиян. В своем Telegram-канале она объяснила, какие продукты ухудшают самочувствие людей с данным заболеванием и что нужно делать, чтобы избежать проблем со здоровьем.

«Подагра (отложение солей) — если грубо, это такой чрезвычайно болезненный симптом переизбытка в организме мочевой кислоты», — отмечает Павлова. Эта кислота образуется в организме сама, при поступлении органических соединений — пуринов, которые содержатся в любой пище. Однако есть продукты, которые содержат их в слишком большом количестве, поэтому врач советует исключить их из рациона людям с подагрой. Павлова особо выделила красное мясо, субпродукты, бобовые, шоколад, чай, кофе, алкогольные напитки и соки.

Заболеть подагрой, по словам врача, могут не только те, кто в избытке ест перечисленные продукты, но и люди с ишемической болезнью сердца и те, кто постоянно принимает мочегонные препараты. «Я знаю этих прекрасных девушек, которые пьют мочегонные, чтобы увидеть желанные цифры на весах. Зачем вам эти мнимые достижения, ведь в реальности вы не худеете, а только подрываете здоровье?» — призвала задуматься врач.

При угрозе подагры, по словам эндокринолога, нужно каждый день включать в меню кисломолочные продукты, овощи, кроме щавеля и бобовых, яйца, постное мясо птицы, макароны и картофель. Для профилактики эксперт советует соблюдать питьевой режим, так как мочевая кислота выводится через почки и ЖКТ. Кроме того, при подозрении на подагру Павлова рекомендует сдать анализы крови, мочи и обязательно обратиться к специалисту.

До этого врач рассказала россиянам о неожиданных причинах судорог в ногах. По ее словам, болезненные мышечные спазмы могут возникнуть из-за недостатка калия и магния, а также при тревожно-депрессивных расстройствах.