Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Эндокринолог рассказала о скрытых причинах развития подагры у россиян

Эндокринолог Зухра Павлова: людям с подагрой нужно исключить красное мясо из рациона

Фото: Jose Ignacio Pompe / Unsplash

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о скрытых причинах развития подагры у многих россиян. В своем Telegram-канале она объяснила, какие продукты ухудшают самочувствие людей с данным заболеванием и что нужно делать, чтобы избежать проблем со здоровьем.

«Подагра (отложение солей) — если грубо, это такой чрезвычайно болезненный симптом переизбытка в организме мочевой кислоты», — отмечает Павлова. Эта кислота образуется в организме сама, при поступлении органических соединений — пуринов, которые содержатся в любой пище. Однако есть продукты, которые содержат их в слишком большом количестве, поэтому врач советует исключить их из рациона людям с подагрой. Павлова особо выделила красное мясо, субпродукты, бобовые, шоколад, чай, кофе, алкогольные напитки и соки.

Заболеть подагрой, по словам врача, могут не только те, кто в избытке ест перечисленные продукты, но и люди с ишемической болезнью сердца и те, кто постоянно принимает мочегонные препараты. «Я знаю этих прекрасных девушек, которые пьют мочегонные, чтобы увидеть желанные цифры на весах. Зачем вам эти мнимые достижения, ведь в реальности вы не худеете, а только подрываете здоровье?» — призвала задуматься врач.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

При угрозе подагры, по словам эндокринолога, нужно каждый день включать в меню кисломолочные продукты, овощи, кроме щавеля и бобовых, яйца, постное мясо птицы, макароны и картофель. Для профилактики эксперт советует соблюдать питьевой режим, так как мочевая кислота выводится через почки и ЖКТ. Кроме того, при подозрении на подагру Павлова рекомендует сдать анализы крови, мочи и обязательно обратиться к специалисту.

До этого врач рассказала россиянам о неожиданных причинах судорог в ногах. По ее словам, болезненные мышечные спазмы могут возникнуть из-за недостатка калия и магния, а также при тревожно-депрессивных расстройствах.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское – Золотое
Опубликован список унесенных в море на Кубани россиян
Минобороны показало кадры ударов ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ
Во Франции оценили перспективы вступления Украины в ЕС
В Херсоне назвали убийство сотрудника администрации угрозой властям
Индия нарастила закупки российской нефти в 50 раз
В офисе Ельцин Центра началась проверка на экстремизм
Блогерша сделала депиляцию дома ради экономии и осталась с синяками на ногах
Обнаружен термоядерный взрыв на нейтронной звезде
Аллигатор напал на игравшего в мяч возле пруда мужчину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.