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Врач рассказала россиянам о неожиданных причинах судорог в ногах

Невролог Богомолова: судороги могут возникнуть из-за недостатка калия и магния

Фото: Shutterstock

Врач-невролог Олеся Богомолова рассказала россиянам о неожиданных причинах возникновения судорог в ногах. В интервью для «Вечерней Москвы» она объяснила, при каких заболеваниях появляются мышечные спазмы и что делать, чтобы самостоятельно от них избавиться.

«Пациенты часто жалуются на внезапные болезненные сокращения мышцы или сразу группы мышц. Это судороги, еще их называют "крампи". Чаще всего сводит икроножную мышцу: она сжимается, твердеет, человек при этом чувствует сильную боль», — рассказала Богомолова.

По словам эксперта, существует несколько основных причины болезненных ощущений в ногах. Например, перенапряжение, когда человек выполняет слишком много физических упражнений, или электролитический дисбаланс, если в организме не хватает калия, магния, кальция и натрия. Кроме того, судороги могут возникнуть у людей с тревожно-депрессивными расстройствами, патологиями нервной системы, а также у граждан в возрасте. «У пожилых судороги часто сочетаются с недостатком кровообращения в нижних конечностях. При этом появляются отеки. В целом состояние опасно риском развития тромбозов», — предупредила специалист.

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Богомолова также предупредила, что мышечные сокращения могут сигнализировать о развитии серьезных заболеваний: опухолей, энцефалите, болезни Паркинсона, поражении периферических нервов. «Фоном для возникновения судорог в мышцах может стать резкая отмена или передозировка некоторых рецептурных седативных препаратов, злоупотребление алкоголем, а также дефицит витаминов группы В», — добавила она. При возникновении мышечных спазмов врач рекомендует расслабиться и начать массировать спазмированное место. Если состояние усугубляется и мышечные сокращения не проходят в течение нескольких дней, то она советует обратиться к специалисту.

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Алиса Дмитриева
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