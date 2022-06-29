Премьер-министр Михаил Мишустин посетил экономически значимые объекты Владимирской области

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил научно-производственную компанию «Генериум» во Владимирской области. Также на предприятии побывали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министром здравоохранения Михаил Мурашко, временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев, генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ» Даниил Талянский.

АО «Генериум» – российская инновационная биотехнологическая научно-производственная компания полного цикла, лидер в орфанном сегменте российского фармацевтического рынка. Компания располагает собственным научно-исследовательским и техническим потенциалом и способна осуществить разработку любого биотехнологического препарата от создания молекулы до начала промышленного выпуска в соответствии с международными стандартами GLP и GCP.

Препараты производятся в производственных центрах, расположенных в посёлке Вольгинском Владимирской области. Комплексы оснащены обособленными технологическими линиями полного цикла. Все площадки располагают современным оборудованием и соответствуют требованиям национальных стандартов Российской Федерации и международным правилам GMP.

Компания «Генериум» активно развивает новые научные направления. На базе предприятия создана площадка по разработке и производству биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) и средств генной терапии. В 2020 году компанией была получена первая в стране лицензия на производство биомедицинских клеточных продуктов. БМКП – новое направление в развитии мировой биотехнологии, способное кардинально изменить существующие подходы к терапии тяжёлых, в сегодняшних условиях неизлечимых заболеваний.

Также Михаил Мишустин и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко осмотрели из вертолета участок дороги – обхода Владимира в рамках строительства автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

Трасса М-12 обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, республиками Татарстан и Чувашия.

Скоростное автомобильное сообщение между крупнейшими центрами экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов повысит безопасность и качество автомобильного движения на территории регионов и позволит обеспечить стабильный ежегодный прирост ВРП за счет снятия инфраструктурных ограничений и реализации экономического потенциала городов и агломераций регионов. Строительство М-12 также способствует развитию транспортного коридора «Запад – Восток».

Три этапа строительства трассы общей длиной 219 км проходят по территории Владимирской области. Население региона в зоне прохождения автомобильной дороги составляет 1,4 миллиона человек.

На всем протяжении развернуты работы: уложено более 90 км асфальтобетонного покрытия, ведутся работы на 112 искусственных сооружениях. Задействовано более 6 тысяч человек и около 1,5 тысячи единиц техники. На отрезке трассы, проходящем по территории Владимирской области, планируется построить десять многофункциональных зон, что позволит обеспечить высокий уровень сервиса, а также создать рабочие места для жителей региона.

Открытие рабочего движения на участке М-12 во Владимирской области протяженностью 26 километров планируется в конце 2022 года. Это позволит переключить часть трафика с южного обхода Владимира (М-7 «Волга») и разгрузить дорожную сеть региона. Время в пути от Москвы до Владимира сократится в два раза.

Кроме того, глава правительства осмотрел производственные площадки Ижевского завода тепловой техники, выставку продукции предприятий технопарка, побеседовал с резидентами, а также ознакомился с проектом создания особой экономической зоны «Владимир».

Технопарк «Русклимат ИКСЭл» в городе Киржаче Владимирской области создан торгово-производственным холдингом «Русклимат» в 2014 году. Сегодня это девять предприятий, где трудятся около 2,5 тысячи человек.

Резиденты технопарка производят климатическое оборудование и комплектующие к нему, тепловую и вентиляционную технику. По ряду наименований товаров, которые выпускаются на территории «Русклимат ИКСЭл», локализация производства достигает 99 процентов.

В настоящее время на территории технопарка реализуется проект по строительству нового производственного корпуса, в котором планируется разместить завод по производству промышленного вентиляционного оборудования. Этот проект включен в перечень наиболее крупных и социально значимых проектов Центрального федерального округа.