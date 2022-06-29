В Рязанской области пройдет фестиваль малины

В селе Новоселки Рязанской области 16 июля состоится фестиваль «Малина»

В селе Новоселки Рыбновского района 16 июля пройдет гастрономический фестиваль «Малина», посвященный летней ягоде. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что фестиваль в Рязанской области проводится ежегодно, начиная с 2007 года. Гости мероприятия смогут поучаствовать в разнообразных мастер-классах, посетить интерактивные площадки и увидеть выступления артистов.

Одним из главных событий фестиваля станет гастрономический базар, где можно будет попробовать малину разных сортов и блюда, приготовленные из этой ягоды. Кроме того, состоится конкурс на лучший малиновый костюм.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в начале июля пройдет фестиваль гастрономического туризма Foodstreetfest — 2022. В мероприятии примут участие рестораны, кафе и другие заведения общественного питания, производители экологичной, натуральной сельхозпродукции, операторы туриндустрии, работающие в Дагестане.