Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 июля

С 1 июля в России изменятся тарифы ЖКХ, правила медпомощи по полису ОМС и выдачи кредитов

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ, изменятся правила получения медпомощи по полису ОМС и правила выдачи кредитов. Кроме того, в стране упростят регистрацию по месту жительства, пенсии защитят от незаконных манипуляций, а также изменятся правила получения инвалидности. Подробнее об этих и других изменениях в законах — в материале «Ленты.ру».

Услуги ЖКХ станут дороже

Рост тарифов составит от 3,2 до 6 процентов в зависимости от региона. Самая низкая индексация — в Марий Эл (3,2 процента), также небольшие показатели в Камчатском крае (3,8 процента) и Удмуртии (3,4 процента). В Чечне услуги подорожают на 6,5 процента, а в Крыму и Татарстане — на 6,2.

В Москве повышение составит 6 процентов, в Московской области — 4,5 процента, а в Санкт-Петербурге — 6,3 процента.

Индексацию тарифов объяснили инфляцией. Ознакомиться с уровнем индексации по всем регионам можно в документе правительства.

В поликлинику можно будет попасть без полиса

С 1 июля в поликлинике достаточно будет предъявить паспорт — раньше полис ОМС при обращении в скорую, поликлинику или травмпункт не требовался, лишь в экстренной ситуации, угрожающей жизни. Нововведение — часть реформы, в рамках которой планируется заменить все бумажные полисы ОМС на электронные.

Данные о водителях-нарушителях будет проще получать

Сервис «Витрина данных ГИБДД», функционирующий с 2021 года, теперь позволит каршеринговым сервисам и предприятиям проверять водительские документы граждан и историю их штрафов. Полностью информация станет доступна сервисам осенью, но получить они ее смогут только с согласия гражданина.

Малому бизнесу упростят налоговый режим

Но пока в рамках эксперимента и не везде — с 1 июля до 31 декабря 2027 года режим будут тестировать в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.

Участники эксперимента опробуют на себе автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Предполагается, что она уменьшит отчетность и позволит не платить страховые взносы.

Зарегистрироваться по месту жительства станет проще

С 1 июля процедура регистрации по месту жительства или временного пребывания переводится в электронный формат. Для получения прописки надо будет один раз прийти в регистрирующий орган при условии, что заявление было подано через госуслуги. Временную регистрацию можно будет полностью оформить дистанционно.

Также можно будет встать на учет в пределах городского или муниципального округа, а в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе — в любом органе в пределах города.

Российский паспорт можно будет оформить быстрее

С 1 июля оформление паспорта займет пять дней вне зависимости от места жительства и причин замены. Раньше сроки составляли 10 дней при подаче документа по месту жительства и 30 дней во всех иных случаях.

Право должников на сохранение прожиточного минимума расширят

С 1 июля попросить у кредитных организаций оставить на счете сумму, равную прожиточному минимуму, можно будет и в том случае, если взыскатель передал в банк должника исполнительные документы без привлечения судебных приставов, как этого требовали прежде.

Пенсии россиян защитят от недобросовестных негосударственных фондов

Если суд признает, что накопления в одном негосударственном страховом пенсионном фонде были переведены в другой незаконно, россиянину должны будут вернуть инвестиционный доход, изъятый при досрочном переходе.

Это поможет гражданам не потерять средства при досрочном переходе из одной организации в другую, а также обезопасит от перевода денег без их ведома.

Правила установления и подтверждения инвалидности изменят

С 1 июля перестанут действовать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, согласно которым проводить экспертизу можно было только заочно, а ранее установленная инвалидность автоматически продлевалась на полгода.

Однако после 1 июля россияне смогут самостоятельно решить, проходить им комиссию очно или дистанционно. При выборе заочного формата все документы из медучреждения поступят в бюро медико-социальной экспертизы автоматически.

Инвалиды смогут подать заявление о компенсации на ОСАГО через госуслуги

Заявление о компенсации 50 процентов стоимости ОСАГО смогут подать как сами инвалиды, владеющие транспортными средствами в соответствии с медицинскими показаниями, так и их законные представители.

Также подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через госуслуги смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о компенсации расходов на жилье, взносов на капремонт, услуги ЖКХ и пособий на детей.

Банки обяжут сообщать о полной стоимости кредитов

С 3 июля банки обяжут указывать на первой странице кредитного договора количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой, а также гарантированную минимальную ставку. Предполагается, что мера поможет снизить риски при выборе кредитной организации.