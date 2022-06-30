Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский полицейский отравился насмерть неизвестным веществом

Полицейский в Саратове отравился насмерть неизвестным веществом

Фото: Следственный комитет по саратовской области

Правоохранители Саратова расследуют смерть полицейского, который отравился неизвестным веществом — его тело нашли в одной из квартир на улице Академика Семенова. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает СарИнформ.

По данным источника издания, после выяснения личности стало ясно, что погибший — 28 летний сотрудник полиции Саратова.

В Следственном комитете России (СКР) по Саратовской области «Ленте.ру» сообщили, что 29 июня ночью в квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме по улице Академика Семенова, было обнаружено тело 28-летнего мужчины с повреждением головы. В ходе осмотра жилища был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Несмотря на ранение головы, судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти мужчины явилось отравление неизвестном веществом. В настоящий момент следователи продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Стало известно о переходе НПЗ в Лисичанске под контроль союзных сил
Сотрудника российского сотового оператора осудили за помощь мошенникам
Названы профессии с самыми большими проблемами по зарплате
Новый «Панцирь-СМ» получит вдвое больше ракет
В Госдуме порассуждали о трибунале для Зеленского
Тренер назвал способ победить самый распространенный тип головной боли у женщин
Россиян предупредили о мошенничестве с товарами IKEA
Казахстан направит миротворцев в Африку и Ливан
Россиянка стала содержанкой китайца и рассказала об унижениях за непослушание
Российский полицейский отравился насмерть неизвестным веществом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.