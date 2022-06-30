Российский полицейский отравился насмерть неизвестным веществом

Полицейский в Саратове отравился насмерть неизвестным веществом

Правоохранители Саратова расследуют смерть полицейского, который отравился неизвестным веществом — его тело нашли в одной из квартир на улице Академика Семенова. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает СарИнформ.

По данным источника издания, после выяснения личности стало ясно, что погибший — 28 летний сотрудник полиции Саратова.

В Следственном комитете России (СКР) по Саратовской области «Ленте.ру» сообщили, что 29 июня ночью в квартире, расположенной в многоэтажном жилом доме по улице Академика Семенова, было обнаружено тело 28-летнего мужчины с повреждением головы. В ходе осмотра жилища был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Несмотря на ранение головы, судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти мужчины явилось отравление неизвестном веществом. В настоящий момент следователи продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.