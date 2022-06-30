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Ядерной энергетике предсказали расцвет

МЭА предсказало расцвет ядерной энергетике

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Ядерная энергетика может помочь справиться с двумя основными кризисами — энергетическим и климатическим, с которыми сегодня сталкивается мир, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Конфликт на Украине и перебои с поставками энергоносителей заставили правительства переосмыслить свои стратегии энергетической безопасности, для многих правительств ядерная энергия является одним из решений, говорится в отчете. Именно поэтому атомной энергетике эксперты предсказали расцвет.

Атом — это второй по величине источник энергии с низким уровнем выбросов после гидроэнергетики. Атомные станции находятся в 32 странах, но около 63 процентов их мощности приходится на те, которым более 30 лет. Эра атомной энергетики может наступить, если государства нацелятся на безопасную и устойчивую эксплуатацию АЭС, а также на привлечение инвестиций в эту отрасль, уверены в МЭА. В странах, которые решат продолжить или увеличить использование ядерной энергии, это может снизить зависимость от импортируемых ископаемых видов топлива и сократить выбросы углекислого газа, добавили они.

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Согласно прогнозу МЭА, выработка ядерной энергии удвоится в период с 2020 по 2050 год, при этом во всех странах, открытых для этой технологии, необходимо строительство новых электростанций. В общей сложности в 19 странах в настоящее время строятся ядерные реакторы, сказано в докладе.

Развитые страны потеряли лидерство на рынке атомной энергетики, уступив его России и Китаю, хотя у них пока сохраняется преобладание в атомных мощностях, добавили эксперты.

Спецоперация на Украине создала «наилучшую возможность» для восстановления японской атомной промышленности после аварии на «Фукусиме» в 2011 году, заявил ранее глава атомного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихико Като. Многие изменили свои взгляды на атомную энергетику, которая является стабильным источником энергии, пояснил он.

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Платон Щукин
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