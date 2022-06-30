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Полковник полиции умер после операции в стоматологии в Пушкине

Полковник полиции умер после операции в подмосковной стоматологической клинике

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Полковник полиции умер после операции в стоматологической клинике в подмосковном Пушкине. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает Telegram-канал BAZA.

49-летний начальник Центра технического регулирования и каталогизации НПО «Спецтехника и связь» МВД России Павел Колесников лечил зубы в стоматологической клинике «Экстродент Центр». 24 июня у него была серьезная операция под общим наркозом — ему должны были поставить две пломбы и шесть имплантов. За услуги он заплатил 500 тысяч рублей.

Перед операцией мужчина сдал все необходимые анализы, по их результатам врачи допустили его до операции. Во время процедуры Колесникову резко стало плохо. Полицейского госпитализировали в реанимацию пушкинской больницы, однако спасти его не удалось. Спустя несколько дней после случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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