Тульский музей-заповедник «Куликово Поле» проведет необычные экскурсии на бричках и конях

Музей-заповедник «Куликово Поле» в Тульской области проведет необычные экскурсии, участники которых смогут прогуляться по степи с цветущим ковылем на коне, проехать в бричке или на велосипеде. Об этом сообщает «Первый Тульский».

Гостям расскажут о возрождении Поля Куликовской битвы и возвращении ему исторического облика. Кроме того, «Куликово Поле» работает над восстановлением ландшафта места битвы и гости заповедника могут увидеть четыре вида ковыля: перистый, красивейший, узколистный и волосовидный.

Экскурсия на бричке продлится 2 часа. Часть маршрута участники проедут, а затем прогуляются пешком, чтобы рассмотреть степные растения. В июле такие экскурсии будут проходить каждую субботу в 10:00.

Туристы также могут выбрать маршрут Музейного комплекса в Моховом и отправиться к месту на велосипеде. Так посетители могут добраться до места расположения русских полков, к реке Смолке и Зеленой Дубраве, увидеть памятные кресты, посвященные Засадному полку и князю Владимиру Храброму. На все это понадобится 1,5 часа. В путешествие можно будет отправиться каждую субботу июля в 14:00.

Пешая экскурсия позволит лучше ознакомиться с растительным миром, а также сделать красочные фотографии. Времени на нее уйдет чуть больше — около двух часов. Такие прогулки проходят каждое воскресенье в 14:00.

Для прогулки на коне музей подготовил три маршрута: «Два моста», «К берегам Непрядвы» и «Монастырщенские броды». Во время конных экскурсий можно увидеть местные памятники природы: Зеленую Дубраву, упоминаемые в летописи реки Непрядву, Смолку и Дон. В июле конные экскурсии будут проходить каждое воскресенье в 10:00.

Для участия в любом виде экскурсий необходима предварительная заявка.