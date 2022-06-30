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Оценено сокращение числа пенсионеров в России из-за коронавируса

Количество пенсионеров из-за пандемии в 2021 году сократилось на 200 тысяч человек

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В 2021 году из-за избыточной смертности по причине пандемии COVID-19 число пенсионеров в России сократилось на 200 тысяч человек, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим. Его слова приводит РБК.

«На 200 тысяч возросла смертность, а на остальные 900 тысяч произошло уменьшение из-за того, что поменялся пенсионный возраст. Здесь цифра большая, но она не связана со смертностью», — отметил Кигим.

По его данным, без учета пенсионной реформы, стартовавшей в 2018 году, на пенсию в 2021-м должны были выйти 1,8 миллиона человек, однако в действительности вышло 974 тысячи.

По данным Росстата, в 2021 году в России умерли 1,96 миллиона человек нетрудоспособного возраста, что на 16 процентов больше аналогичного показателя 2020 года.

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Платон Щукин
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